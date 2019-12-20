Pulsar VC отберет десять стартапов для вывода на глобальный рынок

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Pulsar Venture Capital запустили акселератор PVC Seed Acceleration Program. Об этом Rusbase рассказал представитель Pulsar VC.

Фонды отберут десять стартапов, которые получат менторскую поддержку и до 3 млн рублей на развитие бизнеса за рубежом. Специфика PVC Seed Acceleration Program заключается в ориентации на международный рынок: часть программы пройдет в Дублине.

Организаторы заинтересованы в технологических стартапах, связанных с IT, промышленным интернетом и новыми приборами, а также технологиями в сфере медицины, нефтехимии и сельского хозяйства.

Проекты должны иметь готовый продукт, первые продажи и устоявшуюся бизнес-модель — стартапы на стадии идеи в акселерационную программу не пройдут.

Программа пройдет в пятый раз. Отбор проектов уже начался и продолжится до 29 февраля 2020 года. Подать заявку можно по ссылке.

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