Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Pulsar VC отберет десять стартапов для вывода на глобальный рынок

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Pulsar Venture Capital запустили акселератор PVC Seed Acceleration Program. Об этом Rusbase рассказал представитель Pulsar VC.

Pulsar VC отберет десять стартапов для вывода на глобальный рынок

Фонды отберут десять стартапов, которые получат менторскую поддержку и до 3 млн рублей на развитие бизнеса за рубежом. Специфика PVC Seed Acceleration Program заключается в ориентации на международный рынок: часть программы пройдет в Дублине.

Организаторы заинтересованы в технологических стартапах, связанных с IT, промышленным интернетом и новыми приборами, а также технологиями в сфере медицины, нефтехимии и сельского хозяйства.

Проекты должны иметь готовый продукт, первые продажи и устоявшуюся бизнес-модель — стартапы на стадии идеи в акселерационную программу не пройдут.

Программа пройдет в пятый раз. Отбор проектов уже начался и продолжится до 29 февраля 2020 года. Подать заявку можно по ссылке.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

20 декабря 2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

20.12.2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 25 декабря 2019

Kafka Streams для разработчиков

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ