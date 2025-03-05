Путин призвал к срочным мерам по борьбе с мошенничеством

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что ущерб от мошенничества в стране достиг недопустимого уровня, и необходимо срочно принять меры для его предотвращения, передает «Первый канал».

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. <…> Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро», — заявил президент.

В ходе совещания Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без «периода охлаждения».

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством может быть принят до конца весенней сессии Госдумы. «Мы надеемся, что до конца весенней сессии законопроект будет принят», — заявил он.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании предложил сделать использование искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством в делах о мошенничестве, дополнив статью 163 Уголовного кодекса («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Глава СК подчеркнул, что в России уже есть случай, когда ИИ «вторгается в систему финансового обеспечения».

В конце января Forbes стало известно, что правительство работает над пакетом антимошеннических поправок. Одной из предложенных мер является обязательная регистрация россиян на маркетплейсах, досках объявлений и сайтах по поиску работы через «Госуслуги». В аппарате Григоренко сообщили Forbes, что разработаны два ключевых законопроекта: один направлен на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, а другой — на регулирование цифровых платформ.

В феврале Минэк раскритиковал предложение Минцифры по внедрению биометрии для идентификации продавцов и покупателей на маркетплейсах, которое содержится в законопроекте по борьбе с кибермошенничеством. В ведомстве предупредили, что «введение указанных форм идентификации и аутентификации повлечет значительную финансовую нагрузку на бизнес».

В конце февраля селлеры и владельцы ПВЗ попросили премьера Михаила Мишустина отказаться от введения авторизации пользователей маркетплейсов по биометрии. Они указали на то, что подключение к ЕБС может обойтись каждой компании в 100 млн рублей.

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