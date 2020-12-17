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Путин: Россия переживает пандемию лучше других

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин ответил на первый вопрос журналистки из Магадана, которая попросила назвать что-то хорошее в уходящем тяжёлом году. Глава государства считает, что пандемия ударила по всем, но Россия переносит его лучше других.

Путин: Россия переживает пандемию лучше других

По словам Путина, ходящий год принёс и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия, которая затронула все стороны жизни — при этом Россия справляется лучше многих стран. 

Падение ВВП в стране составило 3,6%, что меньше, чем во всех ведущих странах Европы и Евросоюза. Меньше, чем в США, подчеркнул Путин. 

По его словам, состояние российского банковского сектора — удовлетворительное, финансовая система — устойчива. Промышленное производство подсело на 3 процента, главным образом —за счет нефти. По сделке ОПЕК+ Россия вышли на сокращение добычи.

Что касается падения реальных доходов, то оно составит, по словам Путина, будет по году около 3%. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, а меры поддержки экономики связаны напрямую с сохранением рабочих мест.

«Надеемся в 2021-м выйти на докоронавирусные показатели», — пообещал президент.

Фото: Potorochin/Depositphotos

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