Путин: Россия переживает пандемию лучше других

На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин ответил на первый вопрос журналистки из Магадана, которая попросила назвать что-то хорошее в уходящем тяжёлом году. Глава государства считает, что пандемия ударила по всем, но Россия переносит его лучше других.

По словам Путина, ходящий год принёс и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия, которая затронула все стороны жизни — при этом Россия справляется лучше многих стран.

Падение ВВП в стране составило 3,6%, что меньше, чем во всех ведущих странах Европы и Евросоюза. Меньше, чем в США, подчеркнул Путин.

По его словам, состояние российского банковского сектора — удовлетворительное, финансовая система — устойчива. Промышленное производство подсело на 3 процента, главным образом —за счет нефти. По сделке ОПЕК+ Россия вышли на сокращение добычи.

Что касается падения реальных доходов, то оно составит, по словам Путина, будет по году около 3%. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, а меры поддержки экономики связаны напрямую с сохранением рабочих мест.

«Надеемся в 2021-м выйти на докоронавирусные показатели», — пообещал президент.

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