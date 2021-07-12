«Вы как заправский бюрократ, столько бумаг принесли»: реакция Путина на объем доклада Титова

Президент РФ Владимир Путин 12 июля проводит рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисов Титовым. Глава государства, увидев папку с докладом, прокомментировал ее размер, обращаясь к Титову: «вы как заправский бюрократ, столько бумаг принесли».

«К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой», — ответил Титов.

Президент России в ходе встречи с Титовым попросил его дать оценку эффективности мер, которые принимались для поддержки бизнеса на фоне пандемии. Титов признал, что они оказались эффективными.

«Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не все нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя», — сказал он.

В ходе встречи бизнес-омбудсмен также отметил, что решение снизить размер соцвзносов для малого и среднего бизнеса до 15% сверх базы привело к очень удачному результату. Титов попросил распространить социальные взносы для бизнеса на всю зарплату.

«Правительство работает сейчас над этим, мне докладывают», — ответил Путин на предложение.

Также Титов предложил вернуть кредитную программу со ставкой 2% годовых (ФОТ 2.0) в случае новых сложностей с пандемией коронавируса.

«Очень эффективная мера была — это двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он больше всех был востребован, не одна сотня миллиардов рублей была бизнесу предоставлена в качестве кредитов. Наибольшая часть не была возвращена, потому что предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата этих денег», — отметил Титов.



Кроме того, Титов попросил продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до 2022 года.

В доклад традиционно включен «Реестр системных проблем российского бизнеса», куда вошло 336 проблем, распределенных по 37 тематическим направлениям. 111 проблем заявлены в докладе вновь, остальные 225 остались с прошлых лет, поскольку их решение до сих пор не найдено, сообщили в пресс-службе Титова. 45 проблем, указанных в докладе прошлого года, решены полностью или частично.

Фото: Kremlin.ru