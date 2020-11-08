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Qiwi единственная из РФ вошла в топ-100 быстроразвивающихся компаний по версии Fortune

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Qiwi единственная из российских компаний вошла в топ-100 рейтинга самых быстроразвивающихся компаний мира по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Qiwi единственная из РФ вошла в топ-100 быстроразвивающихся компаний по версии Fortune

Компания заняла в нем 85-е место.

По информации журнала, выручка Qiwi за последние четыре квартала достигла $633 млн, чистый доход составил $79 млн, рыночная стоимость на 29 сентября 2020 года — $1,1 млрд.

Qiwi вошла в рейтинг первый раз. В 2019 году единственной российской компанией в Fortune-100 стал «Яндекс», занявший 24-е место.

Первые три позиции в рейтинге в 2020 года заняли три американские компании: AppFolio, предоставляющая услуги SaaS (Software as a Service, предоставление доступа сразу к приложению в облаке), производитель и продавец продуктов здорового питания Medifast и земельный фонд штата Техас Texas Pacific Land Trust.

Деловой журнал Fortune с 2014 года ежегодно публикует общемировой рейтинг 100 быстроразвивающихся компаний из различных отраслей. В него входят компании, которые торгуются на бирже США, их капитализация должна составлять как минимум $250 млн, выручка — не менее $50 млн и прибыль — $10 млн.

Фото: Unsplash

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