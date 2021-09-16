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Qiwi закрыла сделку по продаже доли 40% в «Точке» банку «Открытие»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Qiwi закрыла сделку по продаже доли 40% в екатеринбургском банке для малого и среднего бизнеса (МСБ) «Точка» банку «Открытие» за 4,95 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Qiwi закрыла сделку по продаже доли 40% в «Точке» банку «Открытие»

Оценка производилась, основываясь на текущей стоимости «Точки» в 11 млрд рублей. Стоимость сделки может быть скорректирована во втором квартале 2022 года в зависимости от аудированных результатов «Точки» за 2021 финансовый год. Qiwi считает, что сумма сделки может вырасти.

Общая сумма инвестиций, которые Qiwi вложила в «Точку», составила 2,1 млрд рублей. За весь период Qiwi получила от «Точки» 600 млн рублей в виде дивидендов. В результате сделка обеспечивает как минимум 2,5-кратную отдачу от общих инвестиций Qiwi, что составляет не менее 35% IRR (внутренняя норма доходности).

Qiwi, банк «Открытие» и «Точка» планируют продолжить сотрудничество для дальнейшего развития совместных проектов B2B2C, предоставляющих комплекс услуг для такси, курьерской доставки, транспортных компаний, индивидуальных предпринимателей и ряда других сегментов.

Сделка была одобрена советом директоров Qiwi в июле 2021 года, после чего было получено разрешение от Федеральной антимонопольной службы. 

«Открытие» и Qiwi создали банк для МСБ «Точка» в июне 2018 года. На тот момент «Открытие» владел 50% плюс 1 акция «Точки», Qiwi — 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежит менеджменту «Точки». 

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Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

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