«Открытие» выкупил у Qiwi долю в банке «Точка» за 4,95 млрд рублей

Банк «Открытие» выкупил у Qiwi 40% долю в банке для предпринимателей «Точка». «Открытию» теперь принадлежат 90%+1 акция. В Qiwi сказали, что их доходность от участия в «Точке» составила примерно 250%.

О сделке сообщили в пресс-службах Qiwi и «Открытия». Ее закрытие, по сообщению Qiwi, ожидается в третьем квартале 2021 года.

«Qiwi, “Открытие” и “Точка” продолжат взаимовыгодное сотрудничество для дальнейшего развития наших совместных проектов B2B2C, предоставляя комплекс услуг для такси, курьерской доставки, транспортных компаний, индивидуальных предпринимателей и многих других пользователей. После изменений в структуре собственности “Точки” клиенты будут продолжать получать услуги от каждой стороны», – пояснили в пресс-службе Qiwi.

«Открытие» выкупил долю Qiwi за 4,95 млрд рублей, при этом оценочная стоимость «Точки» составляет 11 млрд рублей. Но сумма может быть скорректирована в большую или меньшую сторону после аудита финансовых результатов «Точки» за 2021 год, уточнили в Qiwi.

Инвестиции Qiwi в «Точку» составили 2,1 млрд рублей, плюс 0,6 млрд рублей в виде дивидендов. Таким образом доходность Qiwi от участия в проекте составила примерно 250%.

«В результате мы довольны достигнутой договоренностью о цене и считаем сроки сделки выгодными. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что наши финансовые вложения в «Точку» оказались успешными», – отметил генеральный директор Qiwi Александр Протопопов.

Банк «Точка», по сообщению Qiwi, обслуживает 580 тысяч клиентов и имеет 960 млрд рублей на их балансе по данным на конец 2020 года.

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