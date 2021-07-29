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Квантовый стартап из США привлек рекордные для сегмента $450 млн даже не имея прототипа

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Квантовый стартап из США PsuQuantum точно войдет в историю. Он привлек $450 млн – это больше, чем все квантовые разработчики вместе взятые за весь 2019 год. Примечательно то, что стартап даже не имеет прототипа.

Квантовый стартап из США привлек рекордные для сегмента $450 млн даже не имея прототипа

О сделке написали в The Wall Street Journal. Общий объем привлеченных PsiQuantum инвестиций достиг $665 млн, а оценка – $3,15 млрд.

Как написали в газете, привлеченные инвестиции направят на создание квантового компьютера мощностью 1 млн квантовых бит. Также средства пойдут, в частности, на расширение штата компании, на сегодняшний день насчитывающего 150 человек. При этом у компании, по официальным данным, нет ни наработок, ни прототипа компьютера.

По данным из открытых источников, в 2019 году все разработчики квантовых технологий в мире привлекли $288 млн, в 2020-ом – $779 млн.

По мнению экспертов, в частности, консалтинговой фирмы Boston Consulting Group, к 2040 году технология квантовых вычислений будет приносить до $850 млрд годовой стоимости бизнеса.

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Фото: Shutterstock.com

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