Квантовый стартап из США привлек рекордные для сегмента $450 млн даже не имея прототипа

Квантовый стартап из США PsuQuantum точно войдет в историю. Он привлек $450 млн – это больше, чем все квантовые разработчики вместе взятые за весь 2019 год. Примечательно то, что стартап даже не имеет прототипа.
О сделке написали в The Wall Street Journal. Общий объем привлеченных PsiQuantum инвестиций достиг $665 млн, а оценка – $3,15 млрд.
Как написали в газете, привлеченные инвестиции направят на создание квантового компьютера мощностью 1 млн квантовых бит. Также средства пойдут, в частности, на расширение штата компании, на сегодняшний день насчитывающего 150 человек. При этом у компании, по официальным данным, нет ни наработок, ни прототипа компьютера.
По данным из открытых источников, в 2019 году все разработчики квантовых технологий в мире привлекли $288 млн, в 2020-ом – $779 млн.
По мнению экспертов, в частности, консалтинговой фирмы Boston Consulting Group, к 2040 году технология квантовых вычислений будет приносить до $850 млрд годовой стоимости бизнеса.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Биткоины на $79 млн забрали у наркобаронов и продадут в пользу бюджета
- 2 Facebook выпустит «умные» очки для своей «метавселенной» совместно с Ray-Ban
- 3 Актеров Голливуда обязали вакцинироваться от COVID-19
- 4 Bi.Zone выявила всплеск мошенничеств с подставными реквизитами известных брендов
- 5 Google и Facebook вводят обязательную вакцинацию сотрудников