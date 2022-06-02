Квартальная выручка «Циана» выросла на 38% до 1,7 млрд рублей

«Циан» отчитался о росте квартальной выручки на 38% – она составила 1,7 млрд рублей. Этому в том числе способствовали девелоперы, которые значительно увеличили свои инвестиции в рекламу на платформе.

Согласно финансовому отчету «Циана» за первый квартал 2022 года, который закончился 31 мая, выручка компании достигла 1,726 млрд рублей. При этом чистая прибыль составила всего 44 млн рублей.

«В первом квартале [...] “Циан” достиг прибыльности, несмотря на проблемы, с которыми мы столкнулись к концу квартала», – отметил председатель совета директоров Cian PLC Максим Мельников.

За первый квартал «Циан» вырос почти по всем финансовым показателям. Снизилось среднее количество уникальных посетителей – на 10% год к году до 19,2 млн.

«Введение монетизации в новых регионах и повышение цен, а также значительное увеличение инвестиций девелоперов в рекламу на нашей платформе привели к значительному росту выручки», – рассказал генеральный директор Cian PLC Дмитрий Григорьев.

25 апреля стало известно, что в «Циане» сменится генеральный директор – его пост занял Дмитрий Григорьев, а прежний глава компании – Максим Мельников – возглавил совет директоров «Циана».

В марте «Циан» запустил сервис бронирования квартир в посуточную аренду – российский аналог Booking. Возможности сервиса позволят исключить неприятности, с которыми искатели квартир, например, туристы, связываются при поиске жилья в командировке или поездке.

В феврале «Циан» заявил о желании войти в реестр финансовых маркетплейсов. Включение в этот реестр позволит группе оформлять сделки дистанционно 24/7.

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