Максим Мельников покинет пост гендиректора «Циана»

«Циан» сменит гендиректора. В конце мая сервис возглавит нынешний директор по продукту Дмитрий Григорьев, а действующий руководитель компании Максим Мельников покинет пост и возглавит совет директоров «Циан».

О кадровых перестановках рассказали в пресс-службе «Циан».

Максим Мельников с 30 мая текущего года перестанет быть генеральным директором компании. Мельников станет председателем совета директоров «Циан» с сосредоточится на долгосрочной стратегии, партнерства и организационном развитии организации.

Операционную деятельность «Циан» возглавит Дмитрий Григорьев. В настоящее время он работает в компании в должности директора по продукту, а с 2017 по 2019 год руководил направлением вторичного рынка недвижимости «Циан».

В марте «Циан» запустил сервис-аналог Booking – на платформе теперь можно забронировать квартиру в посуточную аренду. В феврале компания подала заявку на вступление в реестр финансовых маркетплейсов. Попадание в этот реестр позволит оформлять сделки с недвижимость дистанционно 24/7.

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