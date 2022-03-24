«Циан» запустил сервис онлайн-бронирования квартир в посуточную аренду

В ответ на рост спроса на внутренний туризм, российский «Циан» запустил сервис, аналогичный зарубежному Booking. Пользователи смогут забронировать жилье в посуточную аренду онлайн.
О запуске нового сервиса рассказали в пресс-службе «Циан».
Пользователи сервиса могут забронировать квартиру в посуточную аренду в режиме онлайн прямо на платформе. Цена при этом будет фиксированная. В «Циан» пояснили, что сервис на данный момент доступен для большинства объектов по всей территории России.
Возможности сервиса позволят исключить неприятности, с которыми искатели квартир, например, туристы, связываются при поиске жилья в командировке или поездке. При этом прямой контакт с арендодателем останется доступным.
В «Циан» отметили, что запустили сервис в ответ на рост спроса на посуточную аренду и тренд на развитие внутреннего туризма.
«Если еще год назад доля квартир в посуточной аренде составляла всего 12%, то в марте 2022 года она выросла до 26%», – рассказала руководитель направления посуточной аренды «Циан» Дарья Абрамова.
По собственным данным, в базе «Циан» размещены более 100 тыс. объектов для посуточного бронирования.
Фото на обложке: Wirestock Creators /
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