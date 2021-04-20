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«Ралли продолжается»: аналитики рассказали об итогах интернет-торговли

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский
Исследовательская компания DataInsight представила рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов России. Согласно свежим данным, совокупный объём продаж за прошедший год увечилися в два раза.
«Ралли продолжается»: аналитики рассказали об итогах интернет-торговли

Помимо маркетплейсов, в число наиболее удачливых сегментов года вошли FMCG, электроника, товары для дома, мебель, аптеки, пишут «Ведомости».

Тем не менее, именно маркетплейсы показали впечатляющий прирост: «Яндекс.Лавка» выросла в 47,5 раза, «Самокат» – в 17,4 раза, «Сбермаркет» – в 13 раз, а «Перекресток впрок» – на скромные на этом фоне 206%.

Очень удачно провели год и продавцы электроники и бытовой техники: DNS-shop, «М.Видео» и «Эльдорадо» увеличили онлайн-продажи в среднем вдвое, большинство остальных – в 1,5 раза.

Не менее успешным стал 2020 год и для торговцев товарами для дома: интернет-магазин IKEA увеличил оборот на 175%, Leroy Merlin – на 217%.

Отлично отработали год и большинство интернет-аптек – eapteka.ru (теперь – «Сбер Еаптека») и zdravcity.ru выросли более чем на 130%, а аптечная сеть «Горздрав» нарастила интернет-продажи на 146%.

По мнению специалистов DataInsight, за прошедший год интернет-бизнес существенно вырос – самый маленький из 100 крупнейших интернет-магазинов в 2020 году получил выручку 2,8 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в 2019 году. Общая сумма продаж участников рейтинга в 2019 году составляла 1,17 трлн рублей, в 2020 году уже 2,1 трлн рублей, то есть почти вдвое больше.

При этом рост продаж обеспечен увеличением количества заказов, а средний чек вырос всего на 4% – исходя из официально заявленной годовой инфляции в 4,91%, он практически не изменился, отмечают аналитики.

Кроме того, в некоторых сегментах (например, «товары для дома и ремонта») средний чек даже упал на 10–30%: люди стали покупать чаще, но меньше. Такая тенденция может сохраниться, и в выигрыше будут продавцы, которые смогут уделить внимание даже самому скромному заказу, заявляют в DataInsight.

Слухи о «полной победе» маркетплейсов пока сильно преувеличены, считают аналитики, так как специализированные интернет-магазины также провели год отлично. Помимо этого, существуют большие возможности для дальнейшего роста: в России на онлайн приходится не более 10% всего розничного товарооборота, тогда как на рынке США – почти 30%

Главный вопрос сейчас — насколько сохранится темп роста онлайн-розницы в 2021 году после прошлогоднего спринта, отметили в DataInsight. Данные некоторых игроков за I квартал свидетельствуют, что «ралли продолжается».

Магазины Категория Выручка, млн рублей Рост, %
1 wildberries.ru универсальные магазины 413 200 96
2 ozon.ru универсальные магазины 197 000 144
3 citilink.ru электроника и техника 132 730 47
4 dns-shop.ru электроника и техника 116 760 117
5 mvideo.ru электроника и техника 113 200 100
6 eldorado.ru электроника и техника 53 760 95
7 lamoda.ru одежда, обувь и аксессуары 52 970 32
8 apteka.ru здоровье 50 070 46
9 aliexpress.ru универсальные магазины 49 000 171
10 pokupki.market.yandex.ru универсальные магазины 44 090 136

Источник: DataInsight.

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Фото: Sashkin7 / Depositphotos.

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