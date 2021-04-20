«Ралли продолжается»: аналитики рассказали об итогах интернет-торговли

Помимо маркетплейсов, в число наиболее удачливых сегментов года вошли FMCG, электроника, товары для дома, мебель, аптеки, пишут «Ведомости».
Тем не менее, именно маркетплейсы показали впечатляющий прирост: «Яндекс.Лавка» выросла в 47,5 раза, «Самокат» – в 17,4 раза, «Сбермаркет» – в 13 раз, а «Перекресток впрок» – на скромные на этом фоне 206%.
Очень удачно провели год и продавцы электроники и бытовой техники: DNS-shop, «М.Видео» и «Эльдорадо» увеличили онлайн-продажи в среднем вдвое, большинство остальных – в 1,5 раза.
Не менее успешным стал 2020 год и для торговцев товарами для дома: интернет-магазин IKEA увеличил оборот на 175%, Leroy Merlin – на 217%.
Отлично отработали год и большинство интернет-аптек – eapteka.ru (теперь – «Сбер Еаптека») и zdravcity.ru выросли более чем на 130%, а аптечная сеть «Горздрав» нарастила интернет-продажи на 146%.
По мнению специалистов DataInsight, за прошедший год интернет-бизнес существенно вырос – самый маленький из 100 крупнейших интернет-магазинов в 2020 году получил выручку 2,8 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в 2019 году. Общая сумма продаж участников рейтинга в 2019 году составляла 1,17 трлн рублей, в 2020 году уже 2,1 трлн рублей, то есть почти вдвое больше.
При этом рост продаж обеспечен увеличением количества заказов, а средний чек вырос всего на 4% – исходя из официально заявленной годовой инфляции в 4,91%, он практически не изменился, отмечают аналитики.
Кроме того, в некоторых сегментах (например, «товары для дома и ремонта») средний чек даже упал на 10–30%: люди стали покупать чаще, но меньше. Такая тенденция может сохраниться, и в выигрыше будут продавцы, которые смогут уделить внимание даже самому скромному заказу, заявляют в DataInsight.
Слухи о «полной победе» маркетплейсов пока сильно преувеличены, считают аналитики, так как специализированные интернет-магазины также провели год отлично. Помимо этого, существуют большие возможности для дальнейшего роста: в России на онлайн приходится не более 10% всего розничного товарооборота, тогда как на рынке США – почти 30%
Главный вопрос сейчас — насколько сохранится темп роста онлайн-розницы в 2021 году после прошлогоднего спринта, отметили в DataInsight. Данные некоторых игроков за I квартал свидетельствуют, что «ралли продолжается».
|№
|Магазины
|Категория
|Выручка, млн рублей
|Рост, %
|1
|wildberries.ru
|универсальные магазины
|413 200
|96
|2
|ozon.ru
|универсальные магазины
|197 000
|144
|3
|citilink.ru
|электроника и техника
|132 730
|47
|4
|dns-shop.ru
|электроника и техника
|116 760
|117
|5
|mvideo.ru
|электроника и техника
|113 200
|100
|6
|eldorado.ru
|электроника и техника
|53 760
|95
|7
|lamoda.ru
|одежда, обувь и аксессуары
|52 970
|32
|8
|apteka.ru
|здоровье
|50 070
|46
|9
|aliexpress.ru
|универсальные магазины
|49 000
|171
|10
|pokupki.market.yandex.ru
|универсальные магазины
|44 090
|136
Источник: DataInsight.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Sashkin7 / Depositphotos.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Служба внешней разведки России создала приёмную в даркнете
- 2 «Эффект Павла Воли», или Как российские IT-пиарщики губят стартапы
- 3 Раунд на $200 млн: Fort Ross Ventures инвестировал в Clearcover
- 4 «Cамая крупная утечка из Trello»: в открытом доступе оказались данные тысяч российских компаний
- 5 Прибыль растёт, убытки — тоже: как российский каршеринг пережил пандемию