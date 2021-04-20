«Ралли продолжается»: аналитики рассказали об итогах интернет-торговли

Тем не менее, именно маркетплейсы показали впечатляющий прирост: «Яндекс.Лавка» выросла в 47,5 раза, «Самокат» – в 17,4 раза, «Сбермаркет» – в 13 раз, а «Перекресток впрок» – на скромные на этом фоне 206%.

Очень удачно провели год и продавцы электроники и бытовой техники: DNS-shop, «М.Видео» и «Эльдорадо» увеличили онлайн-продажи в среднем вдвое, большинство остальных – в 1,5 раза.

Не менее успешным стал 2020 год и для торговцев товарами для дома: интернет-магазин IKEA увеличил оборот на 175%, Leroy Merlin – на 217%.

Отлично отработали год и большинство интернет-аптек – eapteka.ru (теперь – «Сбер Еаптека») и zdravcity.ru выросли более чем на 130%, а аптечная сеть «Горздрав» нарастила интернет-продажи на 146%.

По мнению специалистов DataInsight, за прошедший год интернет-бизнес существенно вырос – самый маленький из 100 крупнейших интернет-магазинов в 2020 году получил выручку 2,8 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в 2019 году. Общая сумма продаж участников рейтинга в 2019 году составляла 1,17 трлн рублей, в 2020 году уже 2,1 трлн рублей, то есть почти вдвое больше.

При этом рост продаж обеспечен увеличением количества заказов, а средний чек вырос всего на 4% – исходя из официально заявленной годовой инфляции в 4,91%, он практически не изменился, отмечают аналитики.

Кроме того, в некоторых сегментах (например, «товары для дома и ремонта») средний чек даже упал на 10–30%: люди стали покупать чаще, но меньше. Такая тенденция может сохраниться, и в выигрыше будут продавцы, которые смогут уделить внимание даже самому скромному заказу, заявляют в DataInsight.