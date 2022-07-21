AliExpress перестал быть лидером в рейтинге популярных у россиян онлайн-ритейлеров – первое место впервые занял Ozon. Исследование проводили на основе количества упоминаний в соцсетях.
Исследование популярности маркетплейсов в России провели специалисты Brand Analytics и поделились его результатами с агентством «РИА Новости».
За основу исследования взяли количество упоминаний онлайн-ритейлеров в соцсетях. Так, впервые лидером по популярности стал Ozon – в период с июля по июль 2021-2022 года его упомянули 7,3 млн раз. AliExpress опустился на вторую строчку с 6,8 млн упоминаний – в прошлом году их было 8,8 млн.
Wildberries занял третью строчку с ростом количества упоминаний почти в два раза – с 3,5 млн до 6,6 млн.
По результатам исследования из топ-50 выпали Metro и «Адамас», 12 мест в рейтинге потеряла сеть «Петрович», опустившись с 36 на 12 строчку.
В Brand Analytics отметили, что в России продолжает расти интерес к онлайн-покупкам. За анализируемый год число упоминаний онлайн-магазинов в соцсетях выросло на 20% до 31,4 млн.
Фото на обложке: Surasak_Ch /
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