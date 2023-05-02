Производитель аксессуаров для компьютера Razer выпустит лимитированную серию солнцезащитных очков для геймеров Razersuperfuture. В них установлены фотохромные линзы, которые защищают от вредного для глаз синего света монитора.
Американский производитель аксессуаров для компьютера Razer представил новинку – солнцезащитные очки для геймеров Razersuperfuture. Их создали в партнерстве с брендом Retrosuperfuture, выпускающим очки и оптические оправы ручной работы.
Очки с массивной оправой и рамой из прочного материала ацетата оснащены фотохромными линзами, которые защищают глаза от вредного синего света монитора. Это может быть полезно при длительном нахождении за компьютером.
Razersuperfuture будут выпущены лимитированной серией в 370 штук. На каждую пару очков нанесут уникальный идентификационный номер. Гаджет обойдется покупателю в $239.
Ранее в апреле Razer представил компьютерную мышь весом 49 граммов. Ее корпус сделан из сверхлегкого магниевого сплава и очертаниями напоминает экзоскелет.
Фото: Razer
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские разработчики создали дронопорт-почтамат
- 2 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
- 3 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
- 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
ВОЗМОЖНОСТИ
03 мая 2023
05 мая 2023
05 мая 2023