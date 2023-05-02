Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Razer выпустит лимитированную серию солнцезащитных очков для геймеров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель аксессуаров для компьютера Razer выпустит лимитированную серию солнцезащитных очков для геймеров Razersuperfuture. В них установлены фотохромные линзы, которые защищают от вредного для глаз синего света монитора.

Razer выпустит лимитированную серию солнцезащитных очков для геймеров

Американский производитель аксессуаров для компьютера Razer представил новинку – солнцезащитные очки для геймеров Razersuperfuture. Их создали в партнерстве с брендом Retrosuperfuture, выпускающим очки и оптические оправы ручной работы.

Очки с массивной оправой и рамой из прочного материала ацетата оснащены фотохромными линзами, которые защищают глаза от вредного синего света монитора. Это может быть полезно при длительном нахождении за компьютером.

Razersuperfuture будут выпущены лимитированной серией в 370 штук. На каждую пару очков нанесут уникальный идентификационный номер. Гаджет обойдется покупателю в $239.

Ранее в апреле Razer представил компьютерную мышь весом 49 граммов. Ее корпус сделан из сверхлегкого магниевого сплава и очертаниями напоминает экзоскелет.

Фото: Razer

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские разработчики создали дронопорт-почтамат
  2. 2 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
  3. 3 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
  4. 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  5. 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 мая 2023

Стажировка в VK

05 мая 2023

MTS StartUp Hub

05 мая 2023

«Еда будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ