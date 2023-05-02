Производитель аксессуаров для компьютера Razer выпустит лимитированную серию солнцезащитных очков для геймеров Razersuperfuture. В них установлены фотохромные линзы, которые защищают от вредного для глаз синего света монитора.

Американский производитель аксессуаров для компьютера Razer представил новинку – солнцезащитные очки для геймеров Razersuperfuture. Их создали в партнерстве с брендом Retrosuperfuture, выпускающим очки и оптические оправы ручной работы.

Очки с массивной оправой и рамой из прочного материала ацетата оснащены фотохромными линзами, которые защищают глаза от вредного синего света монитора. Это может быть полезно при длительном нахождении за компьютером.

Razersuperfuture будут выпущены лимитированной серией в 370 штук. На каждую пару очков нанесут уникальный идентификационный номер. Гаджет обойдется покупателю в $239.

Ранее в апреле Razer представил компьютерную мышь весом 49 граммов. Ее корпус сделан из сверхлегкого магниевого сплава и очертаниями напоминает экзоскелет.

Фото: Razer