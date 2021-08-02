В России разработают стратегии промышленного туризма для регионов

3 августа стартует всероссийская акселерационная программа, в рамках которой участники разработают региональные стратегии развития промышленного туризма.
Как сообщает ТАСС, по итогам акселератора будут созданы как классические экскурсионные туры по предприятиям, так и театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы и квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами.
В акселераторе смогут участвовать региональные программы от исполнительной власти, ведущих предприятий региона, деловые сообщества и вузы, уточнили в пресс-службе.
По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, промышленный туризм «становится важным элементом социально-экономического развития территорий, а также в эффективным способом решения бизнес-задач для предприятий различных отраслей».
«Развитие промышленного туризма в регионах способствует продвижению локальных брендов и региональных товаров, повышению инвестиционной привлекательности регионов. Открывая двери и вступая в прямой диалог с потребителем, демонстрируя свои достижения, технологические процессы, качество продукции и экологичность производств, предприятия формируют новый имидж современной российской промышленности», — считает глава Минпромторга.
АСИ при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма. Агентство разработало его методологию, которая внедрена в 20 регионах. В планах АСИ и Минпромторга – вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.
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Фото: Pexels
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