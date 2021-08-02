В России разработают стратегии промышленного туризма для регионов

Как сообщает ТАСС, по итогам акселератора будут созданы как классические экскурсионные туры по предприятиям, так и театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы и квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами.

В акселераторе смогут участвовать региональные программы от исполнительной власти, ведущих предприятий региона, деловые сообщества и вузы, уточнили в пресс-службе.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, промышленный туризм «становится важным элементом социально-экономического развития территорий, а также в эффективным способом решения бизнес-задач для предприятий различных отраслей».

«Развитие промышленного туризма в регионах способствует продвижению локальных брендов и региональных товаров, повышению инвестиционной привлекательности регионов. Открывая двери и вступая в прямой диалог с потребителем, демонстрируя свои достижения, технологические процессы, качество продукции и экологичность производств, предприятия формируют новый имидж современной российской промышленности», — считает глава Минпромторга.

АСИ при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма. Агентство разработало его методологию, которая внедрена в 20 регионах. В планах АСИ и Минпромторга – вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Pexels