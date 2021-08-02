Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России разработают стратегии промышленного туризма для регионов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

3 августа стартует всероссийская акселерационная программа, в рамках которой участники разработают региональные стратегии развития промышленного туризма.

В России разработают стратегии промышленного туризма для регионов

Как сообщает ТАСС, по итогам акселератора будут созданы как классические экскурсионные туры по предприятиям, так и театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы и квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами. 

В акселераторе смогут участвовать региональные программы от исполнительной власти, ведущих предприятий региона, деловые сообщества и вузы, уточнили в пресс-службе.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, промышленный туризм  «становится важным элементом социально-экономического развития территорий, а также в эффективным способом решения бизнес-задач для предприятий различных отраслей». 

«Развитие промышленного туризма в регионах способствует продвижению локальных брендов и региональных товаров, повышению инвестиционной привлекательности регионов. Открывая двери и вступая в прямой диалог с потребителем, демонстрируя свои достижения, технологические процессы, качество продукции и экологичность производств, предприятия формируют новый имидж современной российской промышленности», — считает глава Минпромторга.

АСИ при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма. Агентство разработало его методологию, которая внедрена в 20 регионах. В планах АСИ и Минпромторга – вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Pexels

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Корпорация МСП создала карту, которая показывает влияние ограничительных мер на бизнес
  2. 2 Глава «Роскосмоса» предложил возить туристов на новую орбитальную станцию
  3. 3 Простота или запоминаемость: какой подход к взаимодействию с клиентами лучше выбрать
  4. 4 Бывшие топ-менеджеры «Газпром-медиа» создали IT-акселератор для запуска и консультирования видеоплатформ
  5. 5 Налогообложение в Великобритании: сколько платят физлица, инвесторы и предприниматели
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

02 августа 2021

Конкурс стартапов Summer SaaS

03 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

05 августа 2021

CRM Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма