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Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время — они связывают свое решение с личными вопросами, а также возможностями карьерного роста, показало совместное исследование «Яков и Партнеры» и hh.ru, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время — опрос

Несмотря на происходящие изменения в России и мире, финансовая стабильность работодателя и финансовая компенсация остаются ключевыми факторами при выборе места работы.

Исследователи также проанализировали, в какие страны россияне предпочитали переезжать для трудоустройства в 2022 году (по степени убывания интереса):

  1. Канада
  2. США
  3. Кипр
  4. Турция
  5. Германия
  6. Беларусь
  7. Грузия
  8. Казахстан
  9. Узбекистан
  10. Азербайджан

«Еще большее число людей, уже работающих за границей, высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов. Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране», — сообщила партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

По ее словам, в таких условиях можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, «может поменять свое направление уже в ближайшие год — два».

В опросе приняли участие более 7 тыс. соискателей и более 220 работодателей по всей России.

Фото на обложке: Unsplash

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