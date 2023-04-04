Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время — опрос

Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время — они связывают свое решение с личными вопросами, а также возможностями карьерного роста, показало совместное исследование «Яков и Партнеры» и hh.ru, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Несмотря на происходящие изменения в России и мире, финансовая стабильность работодателя и финансовая компенсация остаются ключевыми факторами при выборе места работы.

Исследователи также проанализировали, в какие страны россияне предпочитали переезжать для трудоустройства в 2022 году (по степени убывания интереса):

Канада США Кипр Турция Германия Беларусь Грузия Казахстан Узбекистан Азербайджан

«Еще большее число людей, уже работающих за границей, высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов. Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране», — сообщила партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

По ее словам, в таких условиях можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, «может поменять свое направление уже в ближайшие год — два».

В опросе приняли участие более 7 тыс. соискателей и более 220 работодателей по всей России.

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