Ритейлеры попросили расширить перечень подержанной техники с пониженным НДС

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась с просьбой в Минфин о расширении перечня подержанной техники с пониженным НДС.

В РАТЭК входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.видео» и др. Сейчас налогооблагаемая база не снижается на цену покупки товара у физлица, сообщили «Ведомости».

В этот список ассоциация предлагает включить умные часы и компьютеры-моноблоки, еще посудомоечные машины, микроволновые и другие печи, кухонные плиты, аппаратуру для воспроизведения звука, наушники, модемы, игровые приставки и т. п., следует из письма в Минфин.

Расширение перечня способствует развитию рынка этих устройств, позволит снизить цену для потребителей и «перевести уже проводимые сделки купли-продажи по обмену старых товаров на новые в прозрачный организованный канал», — сказал представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Помимо этого РАТЭК считает нужным снизить налоговую нагрузку на перепродажу компьютеров-моноблоков, поскольку они схожи по параметрам с портативными компьютерами, которые уже включены в проект перечня.

Отдельные продавцы техники предложение РАТЭК поддержали. Представитель Минфина не ответил на запрос газеты.

Cо следующего ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники. Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица – закон о развитии trade-in принят в апреле. Сейчас правительству необходимо определиться со списком товаров, которые могут подпасть под льготу. Минфин предложил включить в перечень мобильные телефоны, холодильники и морозильники, бытовые стиральные машины, пылесосы, ноутбуки, планшеты и компьютеры, следует из опубликованного для общественного обсуждения проекта постановления правительства.

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Фото: Serghei Starus / Shutterstock