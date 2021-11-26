Ритейлеры предупредили о росте цен на смартфоны до 17%

Российские аналитики и ритейлеры спрогнозировали рост цен на смартфоны до 17% в 2022 году. Они связывают это с дефицитом комплектующих и проблемами в логистике на мировом уровне. И все же часть из них надеется на стабилизацию и даже на снижение цен в следующем году.

В 2021 году цены на смартфоны в РФ выросли в среднем на 34%, основным драйвером роста стали продукты Apple, сообщили «Известия».

Подорожания техники в следующем году ожидает и менеджер одного из российских производителей электроники. Растет стоимость процессоров, на которые в основном приходится пятая часть цены готовых устройств.

При нынешней динамике чипы в 2022 году могут подорожать на 15–20% по сравнению с этим годом, предупредил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что в первом квартале 2022 года цены на компьютеры и смартфоны вырастут по сравнению с их нынешним уровнем примерно на 10%. В этом году эти гаджеты подорожали примерно на 30%, подсчитал он.

«На компьютерном рынке цены выросли и на дорогие игровые устройства, и на бюджетные модели. Например, ноутбуки, которые в начале года можно было купить примерно за 20 тыс. рублей, сейчас стоят 25–30 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Что касается смартфонов, то примерно на 30% подорожали практически все аппараты в нижней и средней ценовой категории — до 40 тыс. рублей, заключил Эльдар Муртазин

Менеджер одного из крупных дистрибьюторов предположил, что к концу 2022 года цены на смартфоны и планшеты могут начать снижаться. Прогнозы сбудутся, если не произойдет резких скачков курсов валют не в пользу рубля.

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Фото на обложке: Unsplash