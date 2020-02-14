РБК: главу Роскомнадзора рассматривают на пост гендиректора «Газпром-Медиа»

Источники издания, близкие к ведомству, сообщили, о том, что что Александр Жаров находится в списке кандидатов на место руководителя «Газпром-Медиа», и у него «хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко».



Источник РБК в Кремле подтвердил эту информацию.



По информации третьего источника, на место Жарова в РКН назначат Андрея Липова — начальника управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.



Представитель Роскомнадзора отказался дать изданию комментарий, в «Газпром-Медиа» на момент публикации не ответили.



РИА Новости передает, что в пресс-службе ведомства сказали, что не располагают информацией о переходе Жарова. Пресс-служба «Газпром-Медиа» ответила агентству, что «слухи не комментирует».



После того, как 15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, новое правительство, возглавляемое премьер-министром Михаилом Мишустиным, изменило состав. Одним из новых вице-премьеров бывший гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко. Теперь он отвечает за реализацию и контроль нацпрограммы «Цифровая экономика», нескольких национальных и федеральных проектов, а также координирует работу Минкульта, Минспорта, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Роспечати, Ростуризма и др.



Андрей Липов с 2012 года занимает пост начальника управления по применению информтехнологий и развитию электронной демократии в АП. Ранее он работал в Минкомсвязи директором департамента госполитики в области создания и развития электронного правительства, а также являлся главой департамента госполитики в области ИТ.