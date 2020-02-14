РБК: главу Роскомнадзора рассматривают на пост гендиректора «Газпром-Медиа»
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров стал кандидатом на пост гендиректора «Газпром-Медиа холдинга». Должность стала вакантной после перехода Дмитрия Чернышенко в правительство. Вместо самого Жарова главой РКН может стать Андрей Липов из администрации президента (АП).
Источники издания, близкие к ведомству, сообщили, о том, что что Александр Жаров находится в списке кандидатов на место руководителя «Газпром-Медиа», и у него «хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко».
Источник РБК в Кремле подтвердил эту информацию.
По информации третьего источника, на место Жарова в РКН назначат Андрея Липова — начальника управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.
Представитель Роскомнадзора отказался дать изданию комментарий, в «Газпром-Медиа» на момент публикации не ответили.
РИА Новости передает, что в пресс-службе ведомства сказали, что не располагают информацией о переходе Жарова. Пресс-служба «Газпром-Медиа» ответила агентству, что «слухи не комментирует».
После того, как 15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, новое правительство, возглавляемое премьер-министром Михаилом Мишустиным, изменило состав. Одним из новых вице-премьеров бывший гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко. Теперь он отвечает за реализацию и контроль нацпрограммы «Цифровая экономика», нескольких национальных и федеральных проектов, а также координирует работу Минкульта, Минспорта, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Роспечати, Ростуризма и др.
Андрей Липов с 2012 года занимает пост начальника управления по применению информтехнологий и развитию электронной демократии в АП. Ранее он работал в Минкомсвязи директором департамента госполитики в области создания и развития электронного правительства, а также являлся главой департамента госполитики в области ИТ.
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