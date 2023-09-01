Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Рольфа» к 8,5 годам колонии

Черемушкинский суд Москвы признал вину бывшего члена совета директоров автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро в выводе за рубеж почти 4 млрд рублей и приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».
Также суд назначил экс-топ-менеджеру штраф в 500 тыс. рублей. Его признали виновным в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1).
Уголовное дело в отношении Кайро возбудили в 2019 году. Следствие считает его основным участником сделки, которая проходила в 2014 году под видом покупки ООО «Рольф» акций ЗАО «Рольф Эстейт». Акции приобретались у кипрского офшора Panabel Ltd, который выступал материнской компанией всего дилерского холдинга «Рольф».
Гособвинение посчитало сделку фиктивной и заявило, что она служила маскировкой вывода средств. Стоимость акций, которые фигурировали в сделке, составляет 3,9 млрд рублей. Их Следственный комитет России и вменил Кайро как ущерб.
Кайро взяли под стражу в зале суда. Адвокат Антон Гусев заявил «Ведомостям», что защита намерена обжаловать приговор.
Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 2 «ВКонтакте» начала тестировать инструмент для маркировки рекламы
- 3 Исламский банкинг, маркировка digital-рекламы и контроль такси: какие законы вступают в силу в сентябре
- 4 Актриса подала в суд на «Тинькофф» за якобы незаконное использование ее голоса — он появился в порно
- 5 ФРИИ подал в суд на основателей закрывшегося cервиса для автопубликации постов «Амплифер»
ВОЗМОЖНОСТИ
01 сентября 2023
01 сентября 2023
03 сентября 2023