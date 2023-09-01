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Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Рольфа» к 8,5 годам колонии

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Черемушкинский суд Москвы признал вину бывшего члена совета директоров автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро в выводе за рубеж почти 4 млрд рублей и приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Рольфа» к 8,5 годам колонии

Также суд назначил экс-топ-менеджеру штраф в 500 тыс. рублей. Его признали виновным в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1).

Уголовное дело в отношении Кайро возбудили в 2019 году. Следствие считает его основным участником сделки, которая проходила в 2014 году под видом покупки ООО «Рольф» акций ЗАО «Рольф Эстейт». Акции приобретались у кипрского офшора Panabel Ltd, который выступал материнской компанией всего дилерского холдинга «Рольф».

Гособвинение посчитало сделку фиктивной и заявило, что она служила маскировкой вывода средств. Стоимость акций, которые фигурировали в сделке, составляет 3,9 млрд рублей. Их Следственный комитет России и вменил Кайро как ущерб.

Кайро взяли под стражу в зале суда. Адвокат Антон Гусев заявил «Ведомостям», что защита намерена обжаловать приговор.

Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Фото на обложке: Unsplash

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