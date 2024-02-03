Генеральный подрядчик башен Москва-Сити и «Лахта Центра» продал бизнес в России

Турецкий холдинг Rönesans Holding продал бизнес в РФ и перераспределил инвестиции на проекты в других странах, следует из отчета компании, который изучил РБК.
Rönesans Holding — строительно-подрядный холдинг, который работал в России с 1993 года.
В своем отчете компания отразила намерения реализовать «амбициозную стратегию» расширения и роста по всему миру. Прекратив деятельность на территории РФ, холдинг направит инвестиции в новые страны и сферы.
Rönesans Holding задействует опыт в здравоохранении, коммерческом строительстве и в области энергетического перехода для освоения новых рынков. Свой строительный бизнес в РФ компания продала еще в 2022 году, бизнес в недвижимости — летом 2023 года.
В России структура холдинга — Renaissance Construction — выступала генеральным подрядчиком башен «Эволюция» и «Федерация» в Москва-Сити, «Лахта Центра» в Петербурге и штаб-квартиры «Газпром». После ухода из РФ холдинг направит инвестиции в страны СНГ, в частности, Казахстан и Туркменистан.
Фото на обложке: FOTOGRIN /
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