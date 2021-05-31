«Росатом» и «Газпром нефть» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере IT

Госкорпорация «Росатом» и компания «Газпром нефть» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий.

Документ был подписан в Санкт-Петербурге на форуме «ИТ-полигон» директором по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгением Абакумовым и директором дирекции ИТ, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антоном Думиным, сообщили RB.RU в «Росатоме».

Партнёрам удалось договориться о создании единого каталога эффективных ИТ-решений российских поставщиков и формировании партнёрской экосистемы отечественных разработчиков ПО. Это позволит компаниям в ближайшие годы дополнительно нарастить долю использования импортонезависимого ПО, считают представители «Росатома» и «Газпром нефти».

Развитие российского рынка ИТ-решений сегодня идёт семимильными шагами. Разработчики программного обеспечения и оборудования постоянно предлагают новые решения, ежемесячно пополняющие соответствующие реестры. Наша задача и ответственность в этом процессе, как крупных потребителей, обозначить свои требования и необходимый нам функционал, чтобы это развитие получило чёткие векторы, а мы имели возможность закупать те решения, которые полностью будут соответствовать нашим целям. Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям «Росатома»

Стороны также объединят компетенции в рамках тестирования и экспертного сопровождения процессов создания новых ИТ-продуктов для промышленных предприятий и корпоративного управления. Для этого «Газпром нефть» и «Росатом» будут сотрудничать в области разработки общих стандартов и функциональных требований для программных продуктов.

Российский рынок ИТ-разработчиков на текущий момент не полностью удовлетворяет потребностям промышленных компаний в импортозамещении. К примеру, у ряда отечественных прикладных программных продуктов отсутствуют версии, адаптированные к отечественным операционным системам. А для бизнес-пользователей важен комплексный подход. Именно для решения этих задач мы планируем объединить усилия с «Росатомом» и другими ведущими партнерами из разных промышленных отраслей Антон Думин, директор дирекции ИТ, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти»

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