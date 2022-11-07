Роскомнадзор запустит систему по отслеживанию трафика в интернете

Роскомнадзор начнет проводить мониторинг маршрутов трафика, чтобы контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи, сообщают «Ведомости». Систему мониторинга запустят для отслеживания нарушений требований ведомства.
Отмечается, что созданием системы займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
Из проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. следует, что на разработку потратят 1,2 млрд рублей в течение двух лет. В общей сложности на деятельность Роскомнадзора в 2023-2024 годах предусмотрено 37,7 млрд рублей.
Формирование ЦМУ ССОП предусмотрено в рамках поправок в законы «О связи» и «Об информации». В соответствии с ними Роскомнадзор должен установить на все сети специальное оборудование для противодействия внешним угрозам (ТСПУ). К 2020 году такие средства были установлены на сетях 80% операторов.
Как отмечает IT-специалист Филипп Кулик, после запуска системы ЦМУ ССОП операторы и провайдеры, которые не подключены к ТСПУ, прекратят работу, поскольку не смогут обмениваться данными.
Фото на обложке: Anucha Cheechang /
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