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Роскомнадзор запустит систему по отслеживанию трафика в интернете

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Роскомнадзор начнет проводить мониторинг маршрутов трафика, чтобы контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи, сообщают «Ведомости». Систему мониторинга запустят для отслеживания нарушений требований ведомства.

Роскомнадзор запустит систему по отслеживанию трафика в интернете

Отмечается, что созданием системы займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Из проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. следует, что на разработку потратят 1,2 млрд рублей в течение двух лет. В общей сложности на деятельность Роскомнадзора в 2023-2024 годах предусмотрено 37,7 млрд рублей.

Формирование ЦМУ ССОП предусмотрено в рамках поправок в законы «О связи» и «Об информации». В соответствии с ними Роскомнадзор должен установить на все сети специальное оборудование для противодействия внешним угрозам (ТСПУ). К 2020 году такие средства были установлены на сетях 80% операторов.

Как отмечает IT-специалист Филипп Кулик, после запуска системы ЦМУ ССОП операторы и провайдеры, которые не подключены к ТСПУ, прекратят работу, поскольку не смогут обмениваться данными.

Фото на обложке: Anucha Cheechang / Shutterstock

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