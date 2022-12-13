«Роскосмос» разработал приложение для доступа к данным системы дистанционного зондирования Земли

«Роскосмос» разработал мобильное приложения для доступа к данным системы дистанционного зондирования Земли. «Цифровой Землей» можно пользоваться в том числе в личных целях и просматривать космические снимки поверхности планеты.
О завершении разработки бета-версии приложения «Цифровая Земля» рассказали в пресс-службе «Роскосмоса». Сервис разработан для операционной системы Android и доступен для загрузки в магазине Google Play.
«Цифровая Земля» дает доступ к данным дистанционного зондирования Земли со смартфона. Пользоваться этими данными можно в том числе в личных целях.
Пользователям доступны космические снимки поверхности Земли, сделанные российскими спутниками. С помощью приложения можно, например, фильтровать снимки по конкретным районам, датам их получения, разрешению.
В ноябре 2021 года уже бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал появление в России отечественного спутникового интернета. В рамках программы «Сфера», на которую выделено 7 млрд рублей, будут построены летные прототипы спутников для обеспечения связи.
Фото на обложке: Maksim Zaytsev /
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