«Роснано» зовёт в «Большую разведку»: открыт набор на конкурс-акселератор стартапов в Перми

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), входящий в состав госкорпорации «Роснано», объявил о старте конкурса-акселератора технологических стартапов «Большая разведка».

Годовой призовой и грантовый фонд составляет 4 млн рублей, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

Сбор заявок продолжится до 28 мая, победителей определят до 15 ноября. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

«Приглашаются проекты в сфере передовых производственных технологий, цифрового моделирования, новых материалов, робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей, аддитивных технологий, энергетики, охраны окружающей среды, медицины, агротехнологий, умных решений для жизни и образования», — сообщают партнёры конкурса.

Конкурс «Большая разведка» проводится с 2010 года Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ). Среди партнёров мероприятия – Правительство Пермского края, Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Росмолодёжь, платформа «Россия – страна возможностей».

За всё время в акселератор было подано более 1700 заявок от 4500 студентов, аспирантов, молодых учёных и предпринимателей, за всё время работы «Большой разведки» участники привлекли более 800 млн рублей инвестиций.

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Фото: пресс-служба ФИОП.