Раздавать советы и показывать путешествия: Каждый пятый россиянин мечтает на пенсии зарабатывать блогерством

18% россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться полезными советами, рассказывать о своих хобби, путешествиях и буднях. При этом 65% из них рассчитывают, что блог принесёт им не только удовольствие, но и существенный доход.

Опрос провели НПФ Сбербанка и портал «Рамблер», собрав мнения почти 4,5 тысячи человек по всей стране. Как показали результаты исследования, у большинства работающих россиян нет времени на блогерство — только 6% из них активно занимаются развитием своих аккаунтов в социальных сетях, ещё 6% делают это нерегулярно. 17% признались, что обновляют ленту крайне редко, а 71% вообще неактивны.

После выхода на пенсию респонденты, которые мечтают стать блогерами, чаще всего планируют делиться полезными советами (19%). Ещё 17% хотят рассказывать о путешествиях, 12% — описывать свои будни, 8% — вспоминать свою молодость, 7% —- рассуждать на тему здоровья.

Что касается выбора площадок, то большинство (33%) намерены вести канал на YouTube. 17% предпочитают TikTok и столько же — Instagram. Чуть меньше — 11%, выбирают «Яндекс.Дзен». Не более 5% голосов набрали Facebook, Telegram, «ВКонтакте» по отдельности.

41% опрошенных уверены, что они смогут зарабатывать на блогерстве. Ещё 24% рассчитывают, что соцсети станут прибавкой к пенсии. Остальные же сомневаются, что такой вид деятельности принесёт им существенный доход.

Как показал опрос, 41% россиян полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают также на собственные сбережения, а 8% — на помощь взрослых детей.

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