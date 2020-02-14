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«Дочка» «Ростеха» вложит 1 млрд рублей в смартфон для бизнеса и госсектора

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Компания «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС, «дочка» Ростеха) и разработчик промышленных гаджетов Mobile Inform Group (MIG) выпустят защищенные смартфоны и планшеты для корпоративного сектора. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Дочка» «Ростеха» вложит 1 млрд рублей в смартфон для бизнеса и госсектора

АИС собирается вложить в проект 1 млрд рублей, MIG — более 50 млн рублей, рассказали компании.

Производить устройства будут на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. Объем выпуска может составить до нескольких десятков тысяч штук в год, ожидают в АИС и MIG.

Первая партия выйдет до конца 2020 года и будет насчитывать 2 тысячи устройств. Розничная цена смартфонов составит 60-90 тысяч рублей, но при большем объеме заказов может быть снижена, заявили в MIG.

АИС и MIG полагают, что новые устройства вызовут интерес силовых ведомств, компаний из сфер здравоохранения, энергетики и нефтегазовой отрасли, транспорт и ЖКХ.

Основой новых устройств станут промышленный смартфон MIG S6 и планшет MIG T8X. Они поддерживают Android 9 и 10 и российские ОС Linux и «Аврора».

Устройства устойчивы к падениям, вибрациям и резким перепадам температур. На них будут установлены российские приложения для обмена сообщениями, криптографической и антивирусной защиты.

В декабре прошлого года «Лаборатория Касперского» начала тестировать установку операционной системы KasperskyOS в смартфоны для корпоративного сегмента.

На фото MIG S6, m-infogroup.ru

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16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

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