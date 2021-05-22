«Ростех» приступил к испытаниям макетов новой высокоточной ракеты «Монолит»

Научно-производственный концерн «Техмаш», который входит в «Ростех», приступил к испытаниям макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора предприятия Александра Кочкина.

При положительных результатах тестов компания будет обсуждать с государством проведение и финансирование опытно-конструкторских работ, отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, пока рано говорить о конкретных сроках.

Ожидается, что у ракеты будет высокая точность поражения целей. Ее коррекция должна производиться на конечном участке траектории. Другие технические характеристики не разглашали.

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