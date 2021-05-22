Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Ростех» приступил к испытаниям макетов новой высокоточной ракеты «Монолит»

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Научно-производственный концерн «Техмаш», который входит в «Ростех», приступил к испытаниям макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора предприятия Александра Кочкина.

«Ростех» приступил к испытаниям макетов новой высокоточной ракеты «Монолит»

При положительных результатах тестов компания будет обсуждать с государством проведение и финансирование опытно-конструкторских работ, отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, пока рано говорить о конкретных сроках.

Ожидается, что у ракеты будет высокая точность поражения целей. Ее коррекция должна производиться на конечном участке траектории. Другие технические характеристики не разглашали.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: vaalaa / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России появится первая «умная дорога» для беспилотного автотранспорта
  2. 2 «Яндекс.Учебник» хочет повысить популярность ЕГЭ по информатике
  3. 3 «Дайте нам миллиард сейчас, и он нас убьет» — Broniboy о новом раунде и планах на IPO
  4. 4 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
  5. 5 Ракеты, фитнес и дроны: обзор венчурных сделок на российском рынке за апрель
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

23 мая 2021

​​EAPTEKA hack

23 мая 2021

Архипелаг 2121. Технологический интенсив для команд и индивидуальных участников

24 мая 2021

Emergency Datahack

25 мая 2021

Конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea 2021

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

Все ВОЗМОЖНОСТИ