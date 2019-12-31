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Названы главные события в российском бизнесе в 2019 году

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Российский Forbes выбрал основные события, которые повлияли на российский бизнес в 2019 году. В список вошли сделки, авиакатастрофы, слияния и аресты.

Названы главные события в российском бизнесе в 2019 году

В число важных событий вошли:

  • Арест основателя инвесткомпании Baring Vostok (вкладывалась в «Яндекса», Ozon, Avito, «Вкусвилл») Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный»,
  • Реструктуризация «Яндекса», в ходе которой специальный фонд получил «золотую акцию», с помощью которой сможет влиять на значимые решения в компании. 
  • Включение в список доллоровых миллиардеров второй россиянки. Ей стала соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом $1,2 млрд,
  • Аварийная посадка Sukhoi Superjet в Шереметьево, в результате которой погибли 41 из 78 находившихся на борту человек,
  • Покупка российского разработчика Luxoft американской компанией DXC Technology за $2 млрд с 86% премей к рынку,
  • Слияние сети «Дикси» и алкомаркетов «Бристоль» с магазинами алкоголя «Красное и Белое»,
  • Гибель соосновательницы крупнейшей частной авиакомпании России S7 Натальи Филевой в авиакатастрофе,
  • Создание совместного преприятия Сбербанка с Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобила» и Delivery Club,
  • Блокировка криптовалюты Павла Дурова в США, из-за которой сорвался запуск блокчейн-платформы TON. Инвесторы, среди которых Давид Якобашвили и Сергей Солонин, вложили в платформу $1,7 млрд.

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