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Названы главные события в российском бизнесе в 2019 году
Новости
Наталья Бархатова
Российский Forbes выбрал основные события, которые повлияли на российский бизнес в 2019 году. В список вошли сделки, авиакатастрофы, слияния и аресты.
Названы главные события в российском бизнесе в 2019 годуНаталья Бархатова
В число важных событий вошли:
- Арест основателя инвесткомпании Baring Vostok (вкладывалась в «Яндекса», Ozon, Avito, «Вкусвилл») Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный»,
- Реструктуризация «Яндекса», в ходе которой специальный фонд получил «золотую акцию», с помощью которой сможет влиять на значимые решения в компании.
- Включение в список доллоровых миллиардеров второй россиянки. Ей стала соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом $1,2 млрд,
- Аварийная посадка Sukhoi Superjet в Шереметьево, в результате которой погибли 41 из 78 находившихся на борту человек,
- Покупка российского разработчика Luxoft американской компанией DXC Technology за $2 млрд с 86% премей к рынку,
- Слияние сети «Дикси» и алкомаркетов «Бристоль» с магазинами алкоголя «Красное и Белое»,
- Гибель соосновательницы крупнейшей частной авиакомпании России S7 Натальи Филевой в авиакатастрофе,
- Создание совместного преприятия Сбербанка с Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобила» и Delivery Club,
- Блокировка криптовалюты Павла Дурова в США, из-за которой сорвался запуск блокчейн-платформы TON. Инвесторы, среди которых Давид Якобашвили и Сергей Солонин, вложили в платформу $1,7 млрд.
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