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В России вводят всеобщий масочный режим
Новости
Анна Оленькова
Роспотребнадзор с 28 октября вводит всеобщий масочный режим. Также будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита ночью. Об этом говорится в постановлении ведомства, опубликованном на портале правовой информации.
В России вводят всеобщий масочный режимАнна Оленькова
Какие ограничения вводятся:
- в общественных местах, транспорте, такси, лифтах и на парковках необходимо обязательно носить маски;
- с 23.00 до 6.00 запрещены развлекательно-зрелищные мероприятия, работа кафе и ресторанов;
- усиливается режим дезинфекции на общественном транспорте, объектах общепита и торговли, в местах проведения культурных, театральных и развлекательных мероприятий;
- контролировать исполнение постановления предстоит руководителям регионов. Они должны принять ограничительные меры для защиты людей, находящихся в группе риска (прежде всего речь идет о людях старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями).
С начала пандемии в России зафиксировано больше 1,5 млн случаев заболевания коронавирусом. Скончались 26 тысяч пациентов, выздоровели 1,1 млн человек. За последние сутки было выявлено 17,3 тысячи заболевших.
Фото: Maridav / Shutterstock
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