Роспотребнадзор с 28 октября вводит всеобщий масочный режим. Также будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита ночью. Об этом говорится в постановлении ведомства, опубликованном на портале правовой информации.

В России вводят всеобщий масочный режим