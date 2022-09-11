Число поездок россиян в Грузию за год увеличилось в шесть раз

В августе этого года, согласно данным пограничных пунктов, Грузию посетили почти 2,3 млн раза. Лидируют по этому показателю граждане РФ — за месяц в страну приехали 260 810 россиян. Это почти в шесть раз больше, чем год назад.

Такую информацию приводит департамент пограничной полиции МВД Грузии. Как отмечает ведомство, число поездок россиян в страну за год выросло на 475% — в августе 2021 года кавказскую страну посетили лишь 45 355 граждан РФ.

Рост числа туристов из Беларуси по сравнению с 2021 годом составил 88%. В августе этого года в Грузию приехали 28 885 белорусов, год назад — 15 332 человека.

В топ-5 стран по количеству пересечений границы с Грузией помимо России попали Армения (178,5 тысяч), Турция (116,9 тысяч), Саудовская Аравия (43,6 тысячи) и Израиль (29,5 тысяч).

Абсолютное большинство россиян предпочитают отдыхать на черноморском курорте Батуми, в столице Тбилиси и винодельческом регионе Кахетии. На эти три направления пришлось 99% туристов из РФ.

Фото: Unsplash