В России появится единая система поддержки инвесторов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) сформирует единую систему поддержки инвесторов малого, среднего и крупного бизнеса. Будет создана федеральная карта инвестиционных проектов, которая позволит видеть, как они реализуются в регионах.
Планируется создать федеральную инвестиционную карту, где каждый регион должен будет представлять информацию о своем потенциале, своих инвестиционных площадках, имеющейся инфраструктуре, геоданные, данные по мерам поддержки, а также статус по сопровождению инвестиционных проектов. Об этом рассказала глава АСИ Светлана Чупшева, сообщил ТАСС.
Как уточнила Чупшева, будет создан реестр проектов, который позволит видеть, что происходит с проектами в регионах, и с какими проблемами они сталкиваются.
Также она добавила, что повышаются требования АСИ по работе с инвесторами. Так, формируются новые полномочия, например, работа по новым сервисам, которые могут рассматриваться на уровне регионов.
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Фото: АСИ
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