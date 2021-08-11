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В России появится единая система поддержки инвесторов

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Агентство стратегических инициатив (АСИ) сформирует единую систему поддержки инвесторов малого, среднего и крупного бизнеса. Будет создана федеральная карта инвестиционных проектов, которая позволит видеть, как они реализуются в регионах. 

В России появится единая система поддержки инвесторов

Планируется создать федеральную инвестиционную карту, где каждый регион должен будет представлять информацию о своем потенциале, своих инвестиционных площадках, имеющейся инфраструктуре, геоданные, данные по мерам поддержки, а также статус по сопровождению инвестиционных проектов. Об этом рассказала глава АСИ Светлана Чупшева, сообщил ТАСС.

Как уточнила Чупшева, будет создан реестр проектов, который позволит видеть, что происходит с проектами в регионах, и с какими проблемами они сталкиваются.

Также она добавила, что повышаются требования АСИ по работе с инвесторами. Так, формируются новые полномочия, например, работа по новым сервисам, которые могут рассматриваться на уровне регионов.

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Фото: АСИ

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