Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Россияне рассказали, что для счастья им достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц. Такие данные содержатся в исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах Жизнь», с которым ознакомилось РИА Новости

Каждый второй чувствует себя счастливым и удачливым при наличии хорошо оплачиваемой и престижной работы. Такой критерий особенно важен для жителей Сибири (57%) и Урала (56%). Четверти опрошенных (26%) для счастья нужно много денег. Чаще всего об этом заявляли жители Северо-Кавказского и Приволжского округов (по 31%).

Чтобы стать счастливее, 43% респондентов хотели бы зарабатывать в 10 раз больше, чем сейчас. 8% для достижения счастья не хватает $1 млн. При этом 4% вполне достаточно тех денег, которые они получают (больше всего таких в Московском регионе и на Северо-Западе (6%), меньше всего довольны своими доходами на Северном Кавказе (1%)).

Неплохой зарплатой россияне называют 60 тысяч рублей в месяц. Нужной для счастья — 100-150 тысяч рублей в месяц. Москвичам, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходимо получать ежемесячно 150-300 тысяч рублей.

В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте 18-65 лет, живущих в городах с численностью населения больше 100 тысяч человек.

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