В России создадут «Аэрокосмическую инновационную долину»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о создании в России «Аэрокосмической инновационной долины». Она будет работать над аэрокосмическими, биомедицинскими и информационными технологиями.
Также среди основных сфер деятельности заявлены электроника и радиотехника. Об этом сообщается на сайте правительства.
Центр построят в Рязанской области. Его компании-резиденты будут работать над «передовыми технологиями, уникальными материалами и новыми видами продукции».
Появление «Аэрокосмической инновационной долины» должно создать 2,8 тыс. новых рабочих мест, а также нарастить налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.
Желание участвовать в работе долины выразили порядка 30 компаний, в разработке у которых почти 60 инновационных проектов. Также в сотрудничестве заинтересованы ОАК, «Алмаз – Антей», «Роскосмос» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Фото на обложке: Unsplash
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