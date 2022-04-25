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В России создадут «Аэрокосмическую инновационную долину»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о создании в России «Аэрокосмической инновационной долины». Она будет работать над аэрокосмическими, биомедицинскими и информационными технологиями.

В России создадут «Аэрокосмическую инновационную долину»

Также среди основных сфер деятельности заявлены электроника и радиотехника. Об этом сообщается на сайте правительства.

Центр построят в Рязанской области. Его компании-резиденты будут работать над «передовыми технологиями, уникальными материалами и новыми видами продукции».

Появление «Аэрокосмической инновационной долины» должно создать 2,8 тыс. новых рабочих мест, а также нарастить налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.   

Желание участвовать в работе долины выразили порядка 30 компаний, в разработке у которых почти 60 инновационных проектов. Также в сотрудничестве заинтересованы ОАК, «Алмаз – Антей», «Роскосмос» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Фото на обложке: Unsplash

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