Объем венчурных инвестиций в России упал почти в три раза — исследование

В соответствии с отчетом о развитии венчурного рынка, подготовленном платформой Dsight, в первом полугодии 2020 года в России зафиксировано 108 сделок. Общий объем инвестиций упал почти в три раза до $183,8 млн. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского», при поддержке которой было подготовлено исследование.

Также поддержку в подготовке отчета оказали Crunchbase, DS Law, EY и Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН).

В исследовании указывается, что основной причиной падения объема венчурных инвестиций в России стало сокращение сделок с компаниями на поздней стадии. При этом было осуществлено 6 выходов из инвестиций на общую сумму $203 млн.

«На 30-70% стало меньше венчурных инвестиций, притом заметно больше появилось больших сделок с «уехавшими» из страны стартапами … скоро российские стартапы смогут поднимать больше денег за рубежом, нежели чем в России», — рассуждает основатель платформы Dsight Арсений Даббах.

Отмечается, что у пандемии и связанными с ней карантинными ограничениями нашлись бенефициары — сервисы, позволяющие людям жить в условиях самоизоляции. Интерес инвесторов растет к:

сервисам онлайн-образования,

услугам телемедицины,

сфере робототехники.

«В связи с массовым переходом сотрудников компаний на удалённый режим возросла востребованность соответствующих сервисов: программ для совместной работы в распределённых командах, облачных хранилищ и так далее», — отмечает руководитель центра инноваций «Лаборатории Касперского» Виталий Мзоков.

В то же время рынок доставки еды, который несколько лет был одним из основных драйверов роста, достиг насыщения, говорится в отчете. Не сумевшие выстроить устойчивую бизнес-модель проекты этого направления начинают уходить с рынка.

Также в исследовании указываются основные драйверы дальнейшего роста венчурного рынка:

государство, которое все активнее заявляет о себе, но пока участвует в небольшом числе сделок;

крупные корпорации, инвестиции которых будут расти, в том числе с помощью крупнейших экосистем Сбербанка, «Яндекса», Mail.ru Group и других компаний.

«Российские крупные компании поняли, что нельзя конкурировать без инноваций. Скорость создания новых продуктов внутри корпораций не соответствует запросам времени и легче делать их в кооперации с молодыми компаниями», — говорит Даббах.

Он добавил, что в скором времени возрастет конкуренция между крупными российскими компаниями за стартапы, как внутри страны, так и за её пределами.

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock