Почти $32 млрд потеряли российские миллиардеры с начала года

Совокупный капитал миллиардеров из России снизился примерно на $31,81 млрд. Об этом сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Рейтинг учитывает состояние 500 богатейших людей мира, 24 из них — россияне.

Самым богатым россиянином в списке BBI остается Владимир Потанин, несмотря на потерю в $1,88 млрд. Состояние владельца «Норникеля» оценивается в $26,2 млрд. На второй строчке акционер «Новатэка» Леонид Михельсон с капиталом в $18,8 млрд. Он потерял больше всех из российских предпринимателей — $5,76 млрд.

Третье место занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его потери составили $2,97 млрд, а общий капитал снизился до $18,4 млрд. Далее следует президент «Лукойла» Вагит Алекперов, потерявший за первое полугодие 2020 года $4,77 млрд. Его богатство уменьшилось до $17,5 млрд.

Пятый самый богатый россиянин — Алишер Усманов, владеющий долями в «Металлоинвест» и «Мегафон». Он смог заработать в кризис $669 млн. Теперь его состояние оценивается в $17,3 млрд.

Шестую строчку занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его богатство сократилось на $2,83 млрд, до $17,1 млрд. На седьмом месте Андрей Мельниченко, инвестор «Еврохима» и СУЭК. Он потерял $361 млн, его капитал составляет $15 млрд. Восьмой — Роман Абрамович (Evraz) с $14,9 млрд. С начала года его убытки составили $1,44 млрд.

На девятом месте оказался владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Сократившись на $746 млн, его капитал составляет $14,1 млрд. Последний в десятке самых богатых русских миллиардеров — основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. Предприниматель потерял $427 млн, и теперь на его счету $13,4 млрд.

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