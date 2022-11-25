Российский бизнес в два раза увеличил закупки отечественного оборудования в 2022 году. Уход иностранных компаний изменил парадигму корпоративных закупок, говорят эксперты, поэтому многие предприниматели пошли на электронные торговые площадки только для того, чтобы найти замену импортному оборудованию.
В 2022 году российский бизнес вдвое увеличил закупки отечественного оборудования по сравнению с 2021 годом, подсчитали аналитики «ТендерПро».
На электронных торговых площадках бизнес чаще всего искал отечественное электротехническое оборудование – рост запросов на 1700% год к году, насосное оборудование – рост на 244%, запорную арматуру – рост на 117%, лабораторное оборудование – рост на 54,4%.
«Уход иностранных компаний буквально изменил парадигму рынка корпоративных
закупок. В этом году клиенты стали прямо говорить, что зарегистрировались на электронных торговых площадках, чтобы найти отечественные аналоги», – отметил руководитель отдела внедрения ИТ-продуктов «ТендерПро» Руслан Даминов.
Эксперт добавил, что в 2021 году в тендерах на оборудование российские аналоги почти не рассматривались, в 2022 году спрос на них побил все рекорды.
Фото на обложке: Alex_Traksel /
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