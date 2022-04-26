Volvo и Land Rover Jaguar стали сокращать российские офисы

Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) стали сокращать российские офисы. Шведская марка продолжит оказывать гарантийную поддержку и готова оплачивать ввезенные в обход правообладателя запчасти, по JLR ситуация пока непонятная.

JLR практически уходит из России, так как в офисе оставят сотрудников, которые понадобятся для закрытия юрлица, а Volvo Cars, возможно, и персонал, который обеспечит гарантийный сервис, пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников издания, ситуация у двух компаний схожие — персонал сократят на 80%, кроме административного. Volvo Cars продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами — с этой целью она оставит персонал, который обеспечит сервис.

Компания также оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации», отметил собеседник среди дилеров.

Продажи автомобилей в России в марте текущего года рухнули почти вдвое. Прошлый месяц стал одним из худших для автомобильного рынка за последние 15 лет. Эксперты объяснили упадок рынка последствиями военной операции на Украине – ограничение работы автопроизводителей в России, приостановка поставок, рост цен. В марте средняя цена на новые автомобили в России выросла на 35-45%.

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