РЖД в третий раз выставили Рижский вокзал на продажу: стартовая цена не изменилась — 4 млрд ₽

РЖД в третий раз попытаются продать комплекс зданий Рижского вокзала в Москве. Начальная стоимость лота осталась прежней — 4 млрд рублей, следует из информации на сайте компании. Лот включает в себя историческое здание вокзала, построенное в 1901 году, а также нежилое здание 1929 года и инженерные коммуникации.

Две предыдущие попытки продажи не состоялись

В РЖД отметили, что здания вокзального комплекса уже длительное время не используются для пассажирских перевозок.

Заявки на участие в новых торгах принимаются до 29 июля, а сам аукцион назначен на 7 августа.

Предыдущие торги, объявленные в марте, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

РЖД готовы продать Рижский вокзал на аукционе: стартовая цена лота — 4 млрд ₽ Памятник архитектуры продают как инвестиционный актив Читайте также

Повторный аукцион, который компания запустила в конце апреля, также не привлек интереса инвесторов.

Продажу Рижского вокзала одобрило правительство

Правительство России согласовало продажу Рижского вокзала в феврале 2026 года. Еще осенью 2024 года сделку предварительно одобрил совет директоров РЖД.

Рижский вокзал расположен на северо-востоке Москвы и считается одним из старейших железнодорожных вокзалов столицы. В последние годы пассажирское сообщение через него практически не осуществлялось, а основная часть перевозок была перераспределена на другие транспортные узлы города.

Контекст

Кроме Рижского вокзала, РЖД также пыталась продать комплекс Moscow Towers в «Москва-Сити». Однако аукцион не состоялся: на объект стоимостью 280,8 млрд рублей не поступило ни одной заявки. В состав лота входили две 63-этажные башни общей площадью 242,5 тыс. кв. м с апартаментами, офисами и почти 1,2 тыс. машиномест.

РЖД не смогла продать небоскрёб в Москве-Сити за 280 млрд рублей — на аукцион не подали ни одной заявки По оценкам экспертов, приобрести актив могли не более пяти частных холдингов Читайте также

РЖД приобрела часть площадей в комплексе в 2024 году для переезда сотрудников, однако позже объект решили продать для улучшения финансового положения компании. По оценкам экспертов, реальные шансы на сделку могли появиться при цене 180–200 млрд рублей, поскольку покупателю потребовалось бы дополнительно вложить около 50 млрд рублей в отделку помещений.