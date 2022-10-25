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Совладелица S7 Group Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора компании

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Совладелица авиационной группы S7 Татьяна Филева ушла с должности генерального директора компании и уехала из России, сообщает РБК со ссылкой на источники и пресс-службу S7.

Совладелица S7 Group Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора компании

Как уточнили в пресс-службе, Филева остается акционером и будет и дальше участвовать в принятии стратегических решений. Там также добавили, что пост Филевой 21 октября занял Дмитрий Кудельник, который ранее был заместителем гендиректора.

По сведениям источников издания, сама Филева покинула Россию. Утверждается, что ранее она сообщала о планах поехать учиться за границу.

Почти половиной (49,93%) акций авиакомпании владеет Владислав Филев, еще по 25,03% принадлежат его дочерям Татьяне и Марии.

Летом S7 Group вынужденно отказалась от планов запуска лоукостера Citrus. В компании решение связали с невозможностью необходимых для реализации проекта поставок из-за рубежа.

Фото на обложке: Stanislav Samoylik / Shutterstock

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