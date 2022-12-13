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Почти 40% работодателей увеличили затраты на зарплатный фонд в 2022 году

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Около 40% российских работодателей в 2022 году увеличили затраты на зарплатный фонд, показало исследование сервиса «Работа.ру» и платформы Roistat. Совсем не обнаружила роста расходов почти каждая пятая компания.

Почти 40% работодателей увеличили затраты на зарплатный фонд в 2022 году

По каким направлениям выросли затраты компаний:

  • зарплатный фонд — 38%;
  • затраты на логистику — 21%;
  • аренда оборудования — 16%;
  • наем и адаптация сотрудников — 15%;
  • маркетинг — 11%;
  • другое — 7% (чаще всего в этом варианте работодатели указывали, что увеличили затраты на обучение сотрудников).

Никакие затраты не увеличивали только 17% предприятий.

Исследование также показало, что треть (32%) компаний в этом году не сокращали расходы. Четверть смогли сократить затраты на себестоимость товаров и услуг (25%), а также сэкономить на маркетинговом продвижении (24%).

Часть компаний полностью отказалась от некоторых digital-направлений (множественный выбор):

  • выставки и конференции — 50%;
  • таргетированная реклама — 40%;
  • работа со СМИ — 37%.
  • контекстная реклама — 35%;
  • контент-маркетинг — 27%;
  • SEO — 19%
  • SMM — 17%;
  • email — 12%.

Ранее также стало известно о планах части работодателей сократить в 2023 году бонусы для своих сотрудников. Также две трети работодателей отказались от выплаты новогодних премий сотрудникам.

Фото на обложке: Unsplash

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