Почти 40% работодателей увеличили затраты на зарплатный фонд в 2022 году

Около 40% российских работодателей в 2022 году увеличили затраты на зарплатный фонд, показало исследование сервиса «Работа.ру» и платформы Roistat. Совсем не обнаружила роста расходов почти каждая пятая компания.
По каким направлениям выросли затраты компаний:
- зарплатный фонд — 38%;
- затраты на логистику — 21%;
- аренда оборудования — 16%;
- наем и адаптация сотрудников — 15%;
- маркетинг — 11%;
- другое — 7% (чаще всего в этом варианте работодатели указывали, что увеличили затраты на обучение сотрудников).
Никакие затраты не увеличивали только 17% предприятий.
Исследование также показало, что треть (32%) компаний в этом году не сокращали расходы. Четверть смогли сократить затраты на себестоимость товаров и услуг (25%), а также сэкономить на маркетинговом продвижении (24%).
Часть компаний полностью отказалась от некоторых digital-направлений (множественный выбор):
- выставки и конференции — 50%;
- таргетированная реклама — 40%;
- работа со СМИ — 37%.
- контекстная реклама — 35%;
- контент-маркетинг — 27%;
- SEO — 19%
- SMM — 17%;
- email — 12%.
Ранее также стало известно о планах части работодателей сократить в 2023 году бонусы для своих сотрудников. Также две трети работодателей отказались от выплаты новогодних премий сотрудникам.
Фото на обложке: Unsplash
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