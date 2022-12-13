Около 40% российских работодателей в 2022 году увеличили затраты на зарплатный фонд, показало исследование сервиса «Работа.ру» и платформы Roistat. Совсем не обнаружила роста расходов почти каждая пятая компания.

Почти 40% работодателей увеличили затраты на зарплатный фонд в 2022 году