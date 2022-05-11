Венчурный фонд Самарской области проинвестировал в сервис по кастомизации упаковки товара

Агрегатор упаковок по запросу «Муул» привлек инвестиции от венчурного фонда Самарской области за 5,26% компании и группы частных инвесторов. Общая сумма сделки не раскрывается.

Сервис помогает e-commerce-продавцам подбирать и производить качественную упаковку для своих товаров в короткие сроки. «Муул» агрегирует базу производителей-поставщиков, предлагая подходящее решение по цене, срокам производства и логистике.

Венчурный фонд Самарской области создан при поддержке Миниэкономразвития Самарской области в 2017 году. Фонд инвестирует до 5 млн рублей в стартапы с сильной командой и потенциалом развития в сферах E-commerce, EdTech, Services. Команды, показавшие быстрый кратный рост, смогут привлечь следующий раунд инвестиций от фонда до 20 млн рублей.

Сейчас в портфеле фонда девять стартапов (один из которых — компания HINTED — вошел в список 10 будущих единорогов по версии Forbes), а также один экзит. В 2021 году портфель фонда вырос в 4,25 раза. В декабре 2021 года Венчурный фонд Самарской области вошел в тройку лучших фондов в номинации «Лучший венчурный инвестор в регионы» Национальной премии «Венчурный инвестор».

Подать заявку на инвестиции от венчурного фонда Самарской области можно на официальном сайте.

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