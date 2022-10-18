Девелопер «Самолет» запустит собственный цифровой банк

Крупный застройщик «Самолет» анонсировал планы по созданию собственного цифрового банка, его руководителем станет Кирилл Гурбанов, ранее возглавлявший блок цифрового бизнеса МТС-банка, сообщает «Интерфакс».
В структуре девелопера создали юридическое лицо «Самолет Финансовые технологии». Отмечается, что на начальных этапах работы банк будет использовать инфраструктуры компаний-партнеров, затем произойдет переход на свои решения.
«Создание собственного финтеха — логичный шаг в развитии экосистемы. Мы видим такие примеры, в основном, в секторе электронной коммерции. Мы планируем запустить первые продукты в начале 2023 года», — рассказал о планах Кирилл Гурбанов.
Предполагается, что услугами банка воспользуются клиенты застройщика. При этом в компании не исключают выход на другие потребительские рынки.
Жители заселенных районов девелопера получат удобные решения для оплаты ЖКХ и услуг управляющей компании. Будет разработана программа лояльности на основе виртуальной карты или счета. Также планируется запустить страховые сервисы, продукты для инвестиций в жилую недвижимость.
Ранее застройщик вложился в стартап «Даркстор у дома», который предлагает решение для гиперлокальной доставки.
Фото на обложке: Unsplash
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