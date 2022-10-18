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Девелопер «Самолет» запустит собственный цифровой банк

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Крупный застройщик «Самолет» анонсировал планы по созданию собственного цифрового банка, его руководителем станет Кирилл Гурбанов, ранее возглавлявший блок цифрового бизнеса МТС-банка, сообщает «Интерфакс».

Девелопер «Самолет» запустит собственный цифровой банк

В структуре девелопера создали юридическое лицо «Самолет Финансовые технологии». Отмечается, что на начальных этапах работы банк будет использовать инфраструктуры компаний-партнеров, затем произойдет переход на свои решения.

«Создание собственного финтеха — логичный шаг в развитии экосистемы. Мы видим такие примеры, в основном, в секторе электронной коммерции. Мы планируем запустить первые продукты в начале 2023 года», — рассказал о планах Кирилл Гурбанов.

Предполагается, что услугами банка воспользуются клиенты застройщика. При этом в компании не исключают выход на другие потребительские рынки.

Жители заселенных районов девелопера получат удобные решения для оплаты ЖКХ и услуг управляющей компании. Будет разработана программа лояльности на основе виртуальной карты или счета. Также планируется запустить страховые сервисы, продукты для инвестиций в жилую недвижимость.

Ранее застройщик вложился в стартап «Даркстор у дома», который предлагает решение для гиперлокальной доставки.

Фото на обложке: Unsplash

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