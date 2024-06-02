Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Saudi Aramco продала 1,5 млрд акций за пару часов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Нефтедобывающая компания Saudi Aramco в рамках кампании по привлечению средств для экономических реформ провела размещение акций на рынке и продала 1,545 млрд акций по 26,7–29 саудовских риалов за бумагу ($7,1–$7,73) в течение всего пары часов.

Saudi Aramco продала 1,5 млрд акций за пару часов

Вырученные средства, как пишет Bloomberg, пойдут на инвестиции в сфере ИИ и проект «города будущего» Неом за $500 млрд.

Спрос на акции превзошел предложение, всего было продано 0,64% от всего акционерного капитала Saudi Aramco, выручка составила $11,94 млрд.

Раннее Saudi Aramco уже проводила IPO в 2019 году, тогда компания продала акций на $29,4 млрд, и 23% из них купили иностранные инвесторы.

Saudi Aramco на 82% государственная компания, ее рыночная капитализация —$1,8 трлн.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как сохранить и приумножить капитал в нестабильное время
  2. 2 Что, если не Дубай? Приземление стартапа в Саудовскую Аравию
  3. 3 Как зарегистрировать товарный знак в Саудовской Аравии
  4. 4 Новые направления для инвестиций: перспективы рынка недвижимости Саудовской Аравии
  5. 5 Почему IT-компании выбирают Ближний Восток: топ-5 технологических трендов региона в 2023 году
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

02 июня 2024

DeFi Hack

02 июня 2024

Инновации в РеАбилитации

02 июня 2024

Startech.Awards

03 июня 2024

Build UP

03 июня 2024

Умник-электроника

Все ВОЗМОЖНОСТИ