Saudi Aramco продала 1,5 млрд акций за пару часов

Нефтедобывающая компания Saudi Aramco в рамках кампании по привлечению средств для экономических реформ провела размещение акций на рынке и продала 1,545 млрд акций по 26,7–29 саудовских риалов за бумагу ($7,1–$7,73) в течение всего пары часов.
Вырученные средства, как пишет Bloomberg, пойдут на инвестиции в сфере ИИ и проект «города будущего» Неом за $500 млрд.
Спрос на акции превзошел предложение, всего было продано 0,64% от всего акционерного капитала Saudi Aramco, выручка составила $11,94 млрд.
Раннее Saudi Aramco уже проводила IPO в 2019 году, тогда компания продала акций на $29,4 млрд, и 23% из них купили иностранные инвесторы.
Saudi Aramco на 82% государственная компания, ее рыночная капитализация —$1,8 трлн.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как сохранить и приумножить капитал в нестабильное время
- 2 Что, если не Дубай? Приземление стартапа в Саудовскую Аравию
- 3 Как зарегистрировать товарный знак в Саудовской Аравии
- 4 Новые направления для инвестиций: перспективы рынка недвижимости Саудовской Аравии
- 5 Почему IT-компании выбирают Ближний Восток: топ-5 технологических трендов региона в 2023 году
ВОЗМОЖНОСТИ
02 июня 2024
02 июня 2024
02 июня 2024
03 июня 2024
03 июня 2024