Saudi Aramco продала 1,5 млрд акций за пару часов

Нефтедобывающая компания Saudi Aramco в рамках кампании по привлечению средств для экономических реформ провела размещение акций на рынке и продала 1,545 млрд акций по 26,7–29 саудовских риалов за бумагу ($7,1–$7,73) в течение всего пары часов.

Вырученные средства, как пишет Bloomberg, пойдут на инвестиции в сфере ИИ и проект «города будущего» Неом за $500 млрд.

Спрос на акции превзошел предложение, всего было продано 0,64% от всего акционерного капитала Saudi Aramco, выручка составила $11,94 млрд.

Раннее Saudi Aramco уже проводила IPO в 2019 году, тогда компания продала акций на $29,4 млрд, и 23% из них купили иностранные инвесторы.

Saudi Aramco на 82% государственная компания, ее рыночная капитализация —$1,8 трлн.

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