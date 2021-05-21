«Сбер» открывает доступ к датасету Golos — самому большому размеченному вручную набору речевых данных на русском языке, включающему 1240 часов аудиоданных.

Также в Golos входит модель распознавания речи, которая демонстрирует точность, сравнимую с человеческой, сообщает пресс-служба банка.

Датасет можно скачать на сайте GitHub.

Данные Golos могут быть использованы для распознавания и синтеза речи. Сбер предоставит их по лицензии, допускающей использование в исследовательских и коммерческих целях.

Над датасетом работала команда SberDevices. Было сгенерировано более 1240 часов речи, похожей на запросы пользователей. Датасет Golos составляют обезличенные записи, прослушанные и размеченные вручную.

Помимо данных, «Сбер» выкладывает обученную на них модель распознавания речи. Она проходила обучение с использованием мощностей суперкомпьютера «Кристофари» от Сбера на 16 видеокартах Nvidia Tesla V100 в течение 8 дней. Доступная для использования акустическая модель QuartzNet 15x5 была обучена на данных датасетов Golos и Common Voice, а языковая модель KenLM построена на Common Crawl и аннотациях Golos, заявили в банке.

Открытие датасета Golos — это очень важный шаг для развития речевых технологий в России, и мы в «Сбере» рады, что можем применить свой опыт в этой области и продолжить наш тренд делиться своими наработками и технологиями с разработчиками и научным сообществом. <...> Мы верим, что датасет Golos даст возможность научному сообществу России двигаться ещё быстрее в совершенствовании русскоязычных речевых технологий. Денис Филиппов, CTO SberDevices

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экосистема банка будет открытой для доступа к ней других участников.

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