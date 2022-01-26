«Сбер» обошел Ferrari в европейском рейтинге самых сильных брендов

Brand Finance составила рейтинг самых дорогих, сильных и быстрорастущих брендов мира. «Сбер» занял первое место в европейском рейтинге самых сильных брендов, сметив с первой строчки прошлогоднего европейского лидера Ferrari. Самым дорогим брендом в мире стала Apple. Рейтинг самых быстрорастущих брендов возглавил TikTok.

Ежегодный рейтинг британской консалтинговой компании Brand Finance включает в себя 500 самых дорогих, сильных и быстрорастущих брендов мира. Самым дорогим брендом, как и в прошлом году, стал Apple. Стоимость компании аналитики оценили в $355 млрд, за год она выросла на 35%. Укрепили свои позиции и остальные технологические гиганты.

В топ 5 самых дорогих брендов также вошли:

Amazon ($350,3 млрд);

Google ($263,4 млрд);

Microsoft ($184,2 млрд);

Walmart ($119,9 млрд);

На фоне пандемии аналитики зафиксировали значительный рост у фармацевтических брендов — производителей вакцин. Этот сектор стал самым быстрорастущим второй год подряд. Johnson & Johnson поднялся на 18 мест, до 147 строчки ($13,4 млрд, +24%). На 146 мест вверх, до 352 строчки, поднялся Pfizer ($6,3 млрд, +58%).

«Сбер» возглавил европейский рейтинг самых сильных брендов, сместив прошлогоднего лидера Ferrari. В мировом рейтинге «Сбер» занял шестое место.

«Российский банковский и технологический гигант недавно запустил в своем мобильном приложении новые услуги для инвесторов, такие как подбор портфеля и инвестиционный консалтинг. В то же время "Сбер" продолжает развивать цифровую экосистему для своих разнообразных услуг, которые выходят за рамки банковского обслуживания, начиная от электронной коммерции и логистики и заканчивая телемедициной и стримингом», — отметили аналитики.

Топ 5 самых сильных брендов в мире выглядит так:

WeChat;

Coca-Cola;

Google;

YouTube;

Naver.

Самым быстрорастущим брендом стал TikTok. Стоимость компании выросла с $18,5 млрд до $59 млрд (+215%). Такой впечатляющий рост позволил компании войти в топ-500 дорогих брендов и занять в нем сразу 18 строчку.



«Во время антикоронавирусных ограничений, которые продолжались в ряде мест в течение всего 2021 года, цифровые развлечения, социальные медиа и стриминговые услуги показывали постоянный рост», — указали в Brand Finance. Аналитики также отметили, что TikTok выполняет функции платформы для пользовательского креатива и дает людям способ общаться во время локдаунов.

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