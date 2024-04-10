Венчурная платформа «Сбера» добавила возможность размещать синдицированные сделки

На венчурной платформе SberUnity появилась возможность размещать синдицированные сделки напрямую от инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера» со ссылкой на слова первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина.

Ожидается, что на платформе будет проходить до 20% всех синдицированных сделок в России.

Сейчас лид-инвестор — резидент SberUnity может по более чем 20 критериям выбрать стартап, подходящий для синдицированной сделки, договориться с ним об условиях инвестиций и пригласить потенциальных соинвесторов присоединиться к раунду.

Чтобы синдицировать сделку, можно привести на SberUnity и самостоятельно найденный внешний стартап. Другие инвесторы видят заявки на все актуальные синдицированные сделки и могут вступать в них на уже объявленных лид-инвестором условиях.

Автоматизация синдицированных сделок позволит опытным инвесторам быстро привлечь партнеров и диверсифицировать риски; начинающим — находить сделки, уже структурированные опытными инвесторами, и участвовать в них; профессиональным фондам — вовлекать бизнес-ангелов в сделки со зрелыми проектами.

По словам Ведяхина, на SberUnity представлено более 4,2 тыс. стартапов из России и зарубежных стран. 64% из тех, кто привлекает инвестиции, находятся на стадиях pre-seed и seed, 36% — в раундах A и B. Инвесторов на платформе более 500.

«Сбер» запустил онлайн-платформу SberUnity, предназначенную для взаимодействия стартапов, венчурных инвесторов и корпораций, в сентябре 2021 года.

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