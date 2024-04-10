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Венчурная платформа «Сбера» добавила возможность размещать синдицированные сделки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

На венчурной платформе SberUnity появилась возможность размещать синдицированные сделки напрямую от инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера» со ссылкой на слова первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина.

Венчурная платформа «Сбера» добавила возможность размещать синдицированные сделки

Ожидается, что на платформе будет проходить до 20% всех синдицированных сделок в России.

Сейчас лид-инвестор — резидент SberUnity может по более чем 20 критериям выбрать стартап, подходящий для синдицированной сделки, договориться с ним об условиях инвестиций и пригласить потенциальных соинвесторов присоединиться к раунду.

Чтобы синдицировать сделку, можно привести на SberUnity и самостоятельно найденный внешний стартап. Другие инвесторы видят заявки на все актуальные синдицированные сделки и могут вступать в них на уже объявленных лид-инвестором условиях.

Автоматизация синдицированных сделок позволит опытным инвесторам быстро привлечь партнеров и диверсифицировать риски; начинающим — находить сделки, уже структурированные опытными инвесторами, и участвовать в них; профессиональным фондам — вовлекать бизнес-ангелов в сделки со зрелыми проектами.

По словам Ведяхина, на SberUnity представлено более 4,2 тыс. стартапов из России и зарубежных стран. 64% из тех, кто привлекает инвестиции, находятся на стадиях pre-seed и seed, 36% — в раундах A и B. Инвесторов на платформе более 500.

«Сбер» запустил онлайн-платформу SberUnity, предназначенную для взаимодействия стартапов, венчурных инвесторов и корпораций, в сентябре 2021 года.

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Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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