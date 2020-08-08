Сбербанк разработал технологию определения мошенников по IP-адресу

Сбербанк разработал и внедрил технологию для определения местоположения участников транзакций с помощью IP-адресов. Решение направлено на снижение количества краж денег со счетов клиентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя банка.

В рамках технологии все IP-адреса сгруппированы по территориальным кластерам. Геопозиция устройства клиента сопоставляется с территориальной принадлежностью IP-адреса. Тем самым программа проверяет, совпадает ли IP-адрес с фактическим местонахождением клиента.

По заявлению представителя Сбербанка, заявка на патент данной технологии была подана в прошлом году. И практически сразу банк начал использовать ее в работе.

«За счет данных, полученных в ходе ее применения, мы смогли повысить эффективность фрод-мониторинга и еще лучше защитить наших клиентов», — комментирует представитель банка.

Отмечается, что данная технология может отнести в список потенциально подозрительных лиц любого пользователя VPN, анонимайзеров и прокси-серверов. Однако ее применение для предотвращения преступных операций оправдано, считает член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Данные о геоположении клиентов многие банки используют давно для проверки места проведения оплаты по карте. Если оно необычно для клиента, то запрашивается подтверждение для предотвращения несанкционированной операции.

«Еще из интересных решений — использование данных о геолокации клиентов, которые для скорринга банкам передают мобильные операторы. Такая информация позволяет предотвратить мошеннические действия клиентов в сегменте розничного кредитования», — рассказывает Председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов

Также стало известно, что в одном из своих офисов Сбербанк тестирует еще одно собственное техническое решение. Банк разработал систему обнаружения людей в местах массового скопления и многоэтажных зданиях, в которых они не должны находиться.

После обнаружения система предлагает самый быстрый маршрут до местонахождения «непрошенного гостя». В программе применяются средства дополненной реальности и 3D-моделирования. Ее можно использовать в специальных AR-очках со встроенной камерой.

По заявлению банка, внедрение разработки в промышленную эксплуатацию планируется в 2021 году.

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