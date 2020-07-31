Сбербанк введет новый режим работы
Сбербанк с сентября планирует ввести новый режим работы — до 30% сотрудников будут трудиться удаленно на постоянной основе. Об этом РИА Новости рассказали в банке.
В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в Москве, Сбербанк переводит в офисы до 70% сотрудников.
«С 1 сентября также планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удаленном режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации», — рассказали в кредитной организации.
В целом по Сбербанку сейчас на рабочих местах находится больше 70% сотрудников, а в отделения банка уже вышли на работу 100% сотрудников.
В Сбербанке подчеркнули, что все работающие в офисе получают необходимые средства индивидуальной защиты, соблюдают правила социальной дистанции, проходят бесплатное регулярное тестирование на коронавирус.
Фото: mingazitdinov / Shutterstock
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