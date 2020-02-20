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«Сбермаркет» запустил рекламную платформу для бизнеса со своей площадки

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» запустил рекламную платформу для брендов, товары которых продаются на его площадке. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Сбермаркет» запустил рекламную платформу для бизнеса со своей площадки

Бизнес будет платить «Сбермаркету» комиссию от продаж, которые возникнут благодаря рекламе на площадке.

«Сбермаркет» уже протестировал рекламную платформу. Эксперимент стартовал в августе, в нем приняли участие такие бренды, как L’Oreal, Mars, Colgate-Palmolive, Unilever, PepsiCo и Hors’. По итогам теста они увеличили интернет-продажи через сервис в 5 раз и более, отметили в компании.

Ритейлерам, которые размещаются на «Сбермаркете», сервис предложит модель White Label: «Сбермаркет» будет создавать для них сайты, а торговые сети — получать часть дохода от рекламодателей. По модели White Label «Сбермаркет» уже начал сотрудничать с Metro.

«Сбермаркет» работает на базе сервиса доставки Instamart, в который в 2019 году инвестировал Сбербанк. Сейчас «Сбермаркет» входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта «О2О Холдинг».

Сервис доставляет продукты из Metro, «Ленты», «Ашана», «Азбуки вкуса» и «Вкусвилла» в 36 городах России. По оценке «Infoline-Аналитики», в 2019 году его оборот составил 1,9 млрд рублей.

В «Сбермаркете» ожидают, что в 2020 году оборот вырастет до 10 млрд рублей, причем 2% от этой суммы придется на рекламу.

О планах заняться рекламой заявили и в сервисе доставки продуктов iGooods, пишет «Коммерсантъ». Его сооснователь Григорий Кунис рассказал, что iGooods тестирует несколько вариантов размещения рекламы, а также работает над проектом White Label.

Фото: George Rudy / Shutterstock

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